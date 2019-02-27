موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد

يخوض اليوم الأربعاء فريق ليفربول مواجهة نارية ضد واتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزى.



يستضيف واتفورد ليفربول في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء بملعب "أنفيلد" ، فى محاولة الريدز لتأمين موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي.



ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي، صاحب الوصافة، بينما يحتل واتفورد المركز السابع برصيد 40 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة.

