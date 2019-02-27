النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث قطار محطة مصر

استمعت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار حسن عادل، لأقوال عدد من شهود العيان في حادث قطار محطة مصر، واللذين أكدوا أنه أثناء وقوفهم على رصيف رقم 6، فوجئوا بدخول القطار مسرعًا ليرتطم بالرصيف ومبنى الحركة، ثم احترق القطار.



كان حريق نشب في القطار القادم من الإسكندرية، إثر اصطدامه بالحاجز الخرساني، بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر برمسيس، ما أسفر عن وقوع ضحايا.



ودفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتبين من التحريات الأولية أن الحريق وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف.



وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بفتح تحقيقات موسعة في الحادث وتم تشكيل فريق من محققي النيابة لإجراء معاينة لمكان الحادث وسماع أقوال المصابين والشهود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة التحقيق في الحادث.



وانتقل فريق من المعمل الجنائي لإجراء المعاينة الأولية لحادث القطار بمحطة السكة الحديد برمسيس، حيث أشارت معلومات أولية إلى أن الحادث ناتج عن دخول جرار قطار رصيف بسرعة كبيرة أدى إلى احتراقه، وكشفت مناظرة النيابة الأولية لجثث المتوفين تفحمها بالكامل واختفاء ملامحها.



وأعلنت هيئة السكة الحديد، أن الحريق نتج عن انحدار جرار وردية رقم٢٣٠٢، واصطدامه بالحاجز الخرساني، بنهاية الرصيف رقم ٦ بمحطة مصر.



وأضافت مصادر بالهيئة أن دخول جرار القطار بسرعته أدت لتصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق، نتج عنه مصابين ووفيات بين الركاب الذين كانوا يتواجدون على الرصيف في انتظار رحلاتهم.



وأصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات بإيقاف حركة القطارات بمحطة مصر بالقاهرة بعد الحريق، الذى وقع على رصيف رقم 6 داخل المحطة، كما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.