النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في انفجار قطار محطة مصر

أمرت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار حسن عادل، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحطة رمسيس؛ لكشف أسباب حادث انفجار قطار بالمحطة.



كانت قد دفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وتبين من التحريات الأولية أن الحريق وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف.



وكشفت مصادر أن دخول جرار القطار بسرعته أدى إلى تصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق، نتج عنه مصابين ووفيات بين الركاب الذين كانوا يتواجدون على الرصيف في انتظار رحلاتهم.



وأصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات بإيقاف حركة القطارات بمحطة مصر بالقاهرة بعد الحريق الذى وقع على رصيف رقم 6 داخل المحطة، كما فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.