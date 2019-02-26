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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 10:54 م

7 مارس.. "منيب باند" يحتفي بالذكرى الـ29 لرحيل أحمد منيب

أحمد منيب
أحمد منيب
أمير محمد خالد
dostor.org/2533314

يحتفي فريق "منيب باند" بالذكرى التاسعة والعشرين، لرحيل الفنان أحمد منيب، وذلك بإحياء حفل جديد فى ساقية الصاوى الخميس 7 من مارس فى تمام الساعة السابعة مساءً.

يشار إلى أن الفرقة تأسست عام 2010 وتقدم أعمال الفنان الراحل أحمد منيب والتى تغنى بها كثير من المطربين أمثال محمد منير وحميد الشاعرى وإيهاب توفيق وعلاء عبد الخالق.

وتقدم الفرقة أيضًا أعمالًا للفنان الراحل أحمد منيب لم يسبق لها أن تغنى بها أحد من قبل وتقدمها الفرقة من خلال الأصوات الموجودة فى الفريق.

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