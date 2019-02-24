بث مباشر| مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في الكونفدرالية

تقدم "الدستور" خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، اليوم الأحد 24 فبراير 2019، الساعة التاسعة مساء.

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو، على قنوات "بي إن سبورتس".

ويحتل الزمالك المركز الرابع في مجموعته، أما نادي بترو أتلتيكو يحتل الترتيب الثاني برصيد 3 نقاط.