(بَثُ مُبَاشر) مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر لمباراة برشلونة واشبيلية في الدوري الاسباني يلا شووتHD

يحل فريق برشلونة ضيفًا على إشبيلية، اليوم، السبت، في مواجهة نارية، على ملعب "رامون سانشيز بيز خوان" في تمام الخامسة والربع مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا".

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، التشكيل المتوقع للفريقين حيث جاء على النحو التالي:

(بَثُ مُبَاشر) مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر لمباراة برشلونة واشبيلية في الدوري الاسباني يلا شووتHD





برشلونة:





حراسة المرمى: تير شتيجن





خط الدفاع: ألبا - لينجليت - بيكيه - سيرجي روبيرتو





خط الوسط: فيدال - بوسكيتس - راكيتيتش





خط الهجوم: كوتينيو - سواريز - ميسي.









إشبيلية:





حراسة المرمى: فاتشك





خط الدفاع: بروميس - ميركادو - كاير - سيرجي جوميز - نافاس





خط الوسط: سارابيا - فاسكيز - بانيجا





خط الهجوم: أندري سيلفا - بن يدر.

(بَثُ مُبَاشر) مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر لمباراة برشلونة واشبيلية في الدوري الاسباني يلا شووتHD