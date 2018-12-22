"الدولة تبني.. والجيش لا ينفرد بالإنجازات".. رسالة الرئيس في مشروعات العاشر من رمضان

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد اليوم خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان على ضرورة تواجد الشباب في مشهد افتتاح المشروعات القومية التي يتم تنفيذها مع المسؤولين بالجهات التنفيذية بجوار رجال القوات المسلحة.

وأوضح الباز، في برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن هذه رسالة واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن الجيش المصري لا ينفرد بالإنجازات وأن الدولة المصرية كلها تبني وتنجز المشروعات.

وذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديه إرادة واضحة للتغيير والتطوير، وإنجاز المشروعات، ويحتاج إلى إدارة لهذه المشروعات، وهذا ما يجب أن يضطلع به المسؤولين في أماكنهم.