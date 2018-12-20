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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 09:55 م

غدا.. وزير الزراعة يبدأ جولته فى أسوان

الدكتور عز الدين
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
أسوان _إسراء توفيق
dostor.org/2443600

يزور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، غدا الجمعة، محافظة أسوان، برفقة محافظ أسوان، اللواء أحمد إبراهيم، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية.

ومن المقرر أن تشمل جولة وزير الزراعة تفقد قرية كلابشه الجديدة على ضفاف بحيرة ناصر، وعدد من مواقع العمل بمنطقة صحارى ومركزى كوم أمبو ودراو.

وأوضحت مصادر أن مديرية الزراعة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال وزير الزراعة، وأنها مستعدة لاستقبال الوزير.

كما رفعت مديرية أمن أسوان حالة التأهب الأمني فى محيط ديوان عام المحافظة، وأماكن جولة الوزير.

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