غدا.. وزير الزراعة يبدأ جولته فى أسوان

يزور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، غدا الجمعة، محافظة أسوان، برفقة محافظ أسوان، اللواء أحمد إبراهيم، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية.



ومن المقرر أن تشمل جولة وزير الزراعة تفقد قرية كلابشه الجديدة على ضفاف بحيرة ناصر، وعدد من مواقع العمل بمنطقة صحارى ومركزى كوم أمبو ودراو.



وأوضحت مصادر أن مديرية الزراعة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال وزير الزراعة، وأنها مستعدة لاستقبال الوزير.



كما رفعت مديرية أمن أسوان حالة التأهب الأمني فى محيط ديوان عام المحافظة، وأماكن جولة الوزير.



