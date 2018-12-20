خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة

قالت مصادر محلية في مدينة الحديدة، إن مليشيات الحوثي، واصلت فجر الخميس، قصفها المدفعي من وسط المدينة مستهدفة مواقع تسيطر عليها القوات المشتركة في ضواحي الحديدة.



وذكر المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" المقاتلة ضمن القوات اليمنية المشتركة، على صفحته في فيس بوك مساء الأربعاء، أن المليشيات الحوثية تكثف قصفها الصاروخي والمدفعي على مواقع قوات ألوية العمالقة، منذ الصباح، وتواصل خرقها للهدنة.



وأضاف المركز أن ألوية العمالقة أكدت التزامها بعدم الرد حتى اللحظة، لكنها حذرت من استمرار القصف وإطلاق النار من قبل الحوثيين على مواقعها، مهددة بالرد على مصادر النيران تلك، وبشكل عنيف.