وفد الإعلاميين الأفارقة يزور "قناة السويس"

زار وفد من الإعلاميين والإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة الفرنسية، اليوم الأربعاء، هيئة قناة السويس، بهدف التعرف عن قرب على مشروع قناة السويس الجديدة ومستجدات المشروعات التنموية في منطقة القناة.

وذكر بيان صادر عن الهيئة - أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتندرج ضمن فعاليات الدورة التدريبية رقم (34) التي ينظمها المجلس بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويضم الوفد الإعلامي 30 متدربًا من 16 دولة إفريقية.

واستمع الحضور إلى عرض تقديمي عن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، تخلله مشاهدة مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ القناة وتوضح مكانتها الرائدة في خدمة حركة التجارة العالمية، والفرص الاستثمارية المتاحة ضمن مشروع التنمية.

واطلع الوفد الذى رافقته مها بسيم، مدير عام مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،على الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في تقليل النفقات التشغيلية لملاك السفن باختصار زمن العبور والانتظار للسفن العابرة، كما عزز من استيعاب القناة للأجيال الجديدة من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة بعد زيادة أبعاد وأعماق القناة ومناطق الازدواج بها، الأمر الذي من شأنه دعم المكانة الرائدة للقناة عالميًا.