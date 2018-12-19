مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما اليوم يوتيوب
مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما اليوم يوتيوب
يواجه فريق ريال مدريد كاشيما انتلرز في مساء يوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على الأراضي الإماراتية، وذلك في الدور نصف النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للأندية 2018 .
مشاهدة مباراة ريال مدريد و كاشيما انتلرز في كأس العالم للأندية 2018 في الإمارات ( مونديال الأندية ) مباشرة علي قناة بي أن سبورت HD2
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