مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما اليوم يوتيوب

يواجه فريق ريال مدريد كاشيما انتلرز في مساء يوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على الأراضي الإماراتية، وذلك في الدور نصف النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للأندية 2018 .

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