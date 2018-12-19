الان مشاهدة مباراة ريال مدريد وكاشيما بث مباشر (بث مباشر)

يبدأ نادي ريال مدريد الإسباني رحلة الحفاظ على كأس العالم للأندية المتوج بها فى آخر نسختين، عندما يلتقي في السادسة والنصف مساء اليوم، الأربعاء مع كاشيما أنتلرز الياباني بملعب "مدينة زايد الرياضية"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من عمر المسابقة المقامة حاليًا في الإمارات.

ريال مدريد المرشح كالعادة للتويج بمونديال الأندية

ويشارك ريال مدريد في المسابقة بصفته بطلاً للنسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3 – 1 في المباراة النهائية التي جمعتهما بمدينة "كييف" الأوكرانية في مايو الماضي.

ويشارك ريال مدريد في المسابقة بصفته بطلاً للنسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3 – 1 في المباراة النهائية التي جمعتهما بمدينة "كييف" الأوكرانية في مايو الماضي.

ويعد ريال مدريد مرشحًا فوق العادة للحصول على بطولة كأس العالم للأندية 2018، حيث يسعى لكي يكون الفريق الأكثر تتويجًا بالألقاب في هذه المسابقة، إذا رفع الكأس للمرة الرابعة، سيتمكن ريال مدريد من فض الشراكة وتخطي غريمه التقليدي برشلونة صاحب الـ3 كئوس.

كاشيما إنتلرز يبحث عن مفاجأة ضد الريال

أما كاشيما أنتلرز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، فحجز مقعده في الدور نصف النهائي على حساب ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي بملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.





ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وقطع خطوة نحو الفوز بأول ألقابه فى الموسم الحالي بعد خسارة كأس السوبر الأوروبي أمام جاره أتلتيكو مدريد في أغسطس الماضي، وسط حالة من الشكوك حول قدرة الفريق الملكي على حصد اللقب القاري بسبب تراجع أداء ونتائج الريال بمختلف المسابقات الموسم الحالي والكبوة الكبيرة التى يعانى منها.