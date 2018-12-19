القاهرة : الأربعاء 19 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
02:29 م

HD 1 | مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر عبر beIN CONNECT
عالم
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 05:11 م

المفوضية الأوروبية تطالب 8 دول بمكافحة الهجرة غير الشرعية

المفوضية الأوروبية
وكالات
dostor.org/2442099

طالبت المفوضية الأوروبية ثمان دول شرق أوروبية بتقديم المزيد من الجهود في مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير المرغوب بها، وذلك قبل أن يسمح لمواطنيها بالسفر لدول الاتحاد الأوروبي بلا تأشيرة دخول.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، دميتريس أفراموبولوس، اليوم الأربعاء في بروكسل، إنه على الرغم من أن مقدونيا وصربيا وأوكرانيا وخمس دول أخرى قد وفت حتى الآن بتعهداتها إلا أنه لا يزال عليها بذل المزيد من الجهود ضد الهجرة غير الشرعية.

وأشار المفوض الأوروبي إلى أن أعداد المهاجرين الذين لا يزالون يصلون لدول الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا وصربيا والبوسنة لا تزال مرتفعة.

وقال أفراموبولوس إن الكثير من مواطني جورجيا وجمهورية مولدافيا يقدمون طلبات لجوء غير مبررة في دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي.

كما أكد المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة أن مجموعات من جميع الدول الثمان تشتغل بتجارة البشر وتجارة المخدرات وغسيل الأموال وتنفذ جرائم إلكترونية.

وطالب المفوض أوكرانيا وجمهورية مولدافيا بتعزيز مكافحة الفساد.

وأشار تقرير المفوضية الذي أعلنت عنه - اليوم الأربعاء- إلى دول غرب البلقان، ألبانيا والبوسنة والهرتسك ومقدونيا ومونتينيجرو (الجبل الأسود) وصربيا بالإضافة لجورجيا.

وجاء في التقرير أن هذه الدول اتفقت تباعًا مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2009، على أن يسمح لمواطنيها بدخول دول الاتحاد بدون تأشيرة دخول في مقابل تعهد هذه الدول بالقيام بالعديد من الإصلاحات.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"

منذ أقل من شهر

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ أقل من شهر

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ أقل من شهر

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ أقل من شهر

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

الآن

ردا على تحقيق "الدستور".. "الصحة" تصدر بيانا حول بودرة الأطفال المسرطنة

بعد تشميع "المستشرق".. مصادر: فيلا حسن كامي تحوي الكتب النادرة

هبوط مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

ننشر خطة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام حتى يونيو 2019

ads
الأكثر قراءة

اعتقال عارضة أزياء خضعت لجلسة تصوير عارية داخل الفاتيكان

إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة دامية بالإسماعيلية

رسميًا.. انتهاء أزمة خطوبة فارس وندى أمام نيابة كفر الشيخ

مبروك عطية يشرح الطريقة الشرعية للاحتفال بـ "الكريسماس"

ألبومات الصور

حملة "100 مليون صحة" تستهدف موظفى الأمن والقضاء بالمنوفية

فوز الأهلي أمام النجوم 2 / صفر في الدوري

الوحدة الصحية فى المنيب بلا خدمات وتسكنها القطط

بالصور.. حلقة ذكر لـ"الحامدية الشاذلية" فى مسجد السيدة زينب

نجم الساعة

بث حي لايف مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا مشاهدة مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا يلا شوت كورة ستار

الأكثر قراءة

اعتقال عارضة أزياء خضعت لجلسة تصوير عارية داخل الفاتيكان

إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة دامية بالإسماعيلية

رسميًا.. انتهاء أزمة خطوبة فارس وندى أمام نيابة كفر الشيخ

مبروك عطية يشرح الطريقة الشرعية للاحتفال بـ "الكريسماس"

كشكول

بدء مبادرة تفوق للعام الثاني على التوالي بتعليم المنيا

«عقل» يتابع نتائج المنظومة الجديدة بمدارس نويبع

فوز طلاب حقوق الألمانية فى المسابقة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

بالصور.. مواصفات امتحان اللغة العربية للأول الثانوي

وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد ندوة تثقيفية للتعريف بالمنظومة الجديدة

الأمصار

الكنيست يصادق على قانون طرد عائلات "منفذي العمليات"

"فيسبوك" يعترف بإتاحة بيانات مستخدمين لشركات كبرى ويبرر موقفه

"السترات الزرقاء".. حراك للشرطة الفرنسية احتجاجا على ظروف العمل

تونس.. الكشف عن تنظيم إرهابي كان يخطط لهجمات في سيدي بوزيد‎

الجزائر.. معاقبة 27 من أتباع الطائفة الأحمدية

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

"فيسبوك" يزيل المزيد من المحتويات ذات الصلة بجيش ميانمار

باحثان يوصيان بالحذر البالغ فى التعامل مع العدسات اللاصقة

إغلاق سجن عمره 200 عام وسط موسكو

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

برامج التغذية المدرسية تساعد فى تقليل البدانة بين الأطفال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎