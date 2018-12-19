المفوضية الأوروبية تطالب 8 دول بمكافحة الهجرة غير الشرعية

طالبت المفوضية الأوروبية ثمان دول شرق أوروبية بتقديم المزيد من الجهود في مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير المرغوب بها، وذلك قبل أن يسمح لمواطنيها بالسفر لدول الاتحاد الأوروبي بلا تأشيرة دخول.



وقال المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، دميتريس أفراموبولوس، اليوم الأربعاء في بروكسل، إنه على الرغم من أن مقدونيا وصربيا وأوكرانيا وخمس دول أخرى قد وفت حتى الآن بتعهداتها إلا أنه لا يزال عليها بذل المزيد من الجهود ضد الهجرة غير الشرعية.



وأشار المفوض الأوروبي إلى أن أعداد المهاجرين الذين لا يزالون يصلون لدول الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا وصربيا والبوسنة لا تزال مرتفعة.



وقال أفراموبولوس إن الكثير من مواطني جورجيا وجمهورية مولدافيا يقدمون طلبات لجوء غير مبررة في دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي.



كما أكد المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة أن مجموعات من جميع الدول الثمان تشتغل بتجارة البشر وتجارة المخدرات وغسيل الأموال وتنفذ جرائم إلكترونية.



وطالب المفوض أوكرانيا وجمهورية مولدافيا بتعزيز مكافحة الفساد.



وأشار تقرير المفوضية الذي أعلنت عنه - اليوم الأربعاء- إلى دول غرب البلقان، ألبانيا والبوسنة والهرتسك ومقدونيا ومونتينيجرو (الجبل الأسود) وصربيا بالإضافة لجورجيا.



وجاء في التقرير أن هذه الدول اتفقت تباعًا مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2009، على أن يسمح لمواطنيها بدخول دول الاتحاد بدون تأشيرة دخول في مقابل تعهد هذه الدول بالقيام بالعديد من الإصلاحات.