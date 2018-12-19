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محافظات
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 12:24 م

الشمس تشرق على معابد الكرنك بالأقصر وقدس أقداس معبد قارون بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2441640

تشهد محافظتا الأقصر والفيوم، بعد غد الجمعة، ظاهرة فلكية نادرة، وهى شروق أشعة الشمس على المحور الرئيسى لمعابد الكرنك بالأقصر، وقدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم، تزامنًا مع يوم الانقلاب الشتوى "21 ديسمبر"، الذي يعد إيذانًا ببدء فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالى.

وتؤكد ظاهرة تعامد وشروق أشعة الشمس على المعابد المصرية دراية القدماء المصريين بالحركة الظاهرية للشمس حول الأرض، حيث كانوا يقومون بتشييد المعابد مواجهة للشمس لتسجيل ظاهرة فلكية أو حدث يسجل مولدًا للإله أو لتسجيل أحداث فلكية، كما في معبد أبى سمبل الكبير بأسوان، والذي يسجل فيه التعامد بدء فصلي الزراعة والحصاد.

وتتميز هذه الظاهرة، التي تحدث يوم الانقلاب الشتوي في معابد الكرنك، عن التي تحدث نفس اليوم في معبد قصر قارون، بأن زائري الكرنك سيتمكنون من رؤية قرص الشمس وأشعتها التي تنتشر في جميع أرجاء المعبد، فى حين أن ضوء الشمس فى معبد قصر قارون سينعكس على منطقة معينة أو تماثيل محددة فقط.

وسيتمكن زائرو معابد الكرنك في حوالي الساعة السادسة و31 دقيقة صباحًا، من رؤية قرص الشمس، وهو يتوسط البوابة الشرقية، والتي تقع على المحور الرئيسي له، والذي يمثل أقصى الجنوب الشرقي للأفق الذي تشرق منه الشمس، والذي يحدد فلكيًا بيوم الانقلاب الشتوي، وعقب ذلك ستكون الشمس عمودية على الأماكن المقدسة بالكرنك (الفناء المفتوح، صالة الأعمدة، وقدس أقداس الإله آمون)، وتنتشر بداخلها عند منتصف النهار.

ومن المعروف عن قدماء المصريين اهتمامهم بالضوء وأهميته فى إتمام الشعائر والطقوس الدينية بالمعبد، ذلك المكان الذي اعتبر الحرم المقدس للإله المعبود، وكان شروق الشمس يرمز إلى يوم جديد وحياة جديدة، بينما يرمز الظلام إلى حياة السكون والخمول واللا حركة، ولذلك كان من الضروري توفير أكبر قدر من الضوء في ساحات المعبد المختلفة، خاصة في فصل الشتاء، حيث البرودة الشديدة وقصر ساعات النهار.

وبالنسبة إلى معبد قصر قارون بالفيوم، فستشرق الشمس في حوالي الساعة السادسة و46 دقيقة صباحا، على قدس أقداس المعبد، الذي كرس لعبادة الإله سوبك "الإله ذو رأس التمساح"، وستتعامد الشمس أولًا على قرص الشمس المجنح على مدخل المعبد، ثم تتعامد على المقصورة الوسطى والمقصورة اليمنى، ولكنها لا تتعامد على المقصورة اليسرى، وربما يكون التعامد على تمثال الإله في المقصورة اليمنى، وعلى المركب في المقصورة الوسطى، ولا تقترب الشمس من مومياء التمساح التى تمثل إله التمساح سوبك، لأن المومياء المفترض أنها في العالم الآخر المظلم.

ويقع معبد قصر قارون جنوب غرب بحيرة قارون، ويبعد عن مدينة الفيوم بحوالي 50 كيلومترًا، ويرجع تاريخه إلى العصر البطلمي، ويقع ضمن مدينة "ديونيسوس"، والتي تأسست في القرن الثالث ق.م، ويتكون المعبد من صالتين تؤديان إلى قدس الأقداس، وهو عبارة عن 3 مقاصير، وكان يوضع القارب المقدس في المقصورة الوسطى وعلى المقصورتين الجانبيتين كانت توضع بهما تماثيل للآلهة.

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