اليوم.. النطق بالحكم على عامل ببنك لاتهامه بحرق زوجته

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الحكم على عامل ببنك باركليز متهم بقتل زوجته حرقا.



وكانت المحكمة في الجلسة السابقة أحالت أوراق المتهم لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي.



يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري ومحمد سامح عبد الخالق وأمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.



وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية في القضية رقم 3386 لسنة 2011 جنايات 15 مايو، برئاسة المستشار طارق أبو زيد المحامي العام قيام المتهم أيمن أبو العلا بقتل عمدا المجني عليها فاطمة فتحي مبروك مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، وأعد لهذا الغرض عبوة ممتلئة بمادة البنزين القابلة للاشتعال وقداحة وكمن لها بالمكان الذي أيقن ذهابها إليه، وما ان ظفر بها حتي قام بسكب البنزين عليها وأشعلها بالنيران مستخدما في ذلك القداحة قاصدا من ذلك قتلها فأحدثت إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها.



وكشفت شهادة المجني عليها فاطمة فتحي مبروك، ربة منزل، بقيام المتهم بسكب مادة البنزين على رأسها وجسدها وأشعلها بالنيران.



وكشفت شهادة رامي رجب، عامل، أنه تناهى إلى سمعه صوت صراخ واستغاثة، وباستطلاعه الأمر شاهد المتهم وحال قيامه بسكب مادة البنزين على رأس المجني عليها وأشعل النيران.



وكشفت تحريات مصطفى أشرف، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، أنها أسفرت إلى صحة الواقعة، وأن المتهم عقد العزم على إزهاق روح المجني عليها لوجود خلافات فيما بينهما، وأعد لذلك عبوة من البنزين وقداحة وكمن للمجني عليها بجوار محل عملها، وما إن شاهدها حتي قام بسكب البنزين وأشعل بجسدها النيران قاصدًا من ذلك قتلها.



وأقر المتهم تفصيليًا بارتكابه الواقعة وثبت بتقرير الصفة التشريحية، أن سبب وفاة المجني عليها هو الإصابة الحرقية ومضاعفتها من حدوث التهاب بكتيري حاد بالجسم وتسمم بالدم أدى إلى حدوث صدمة.