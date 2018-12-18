غدًا.. "الثقافة" تشهد حفل توزيع جوائز العاصمة الإدارية الجديدة

تشهد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، غدًا، حفل توزيع جوائزمسابقة تصميم الميادين وعناصر فرش شوارع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تنظمه شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ويعقب الحفل معرض لعرض تصميمات الشركات الفائزة بالجوائز.



تضم لجنة التحكيم العديد من الخبراء وأساتذة الجامعات من بينهم: المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، والدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور أحمد شريف رئيس قسم العمارة بالجامعة الأمريكية، والدكتور أحمد عطا أستاذ العمارة الداخلية بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، والمهندس أشرف فطين ممثل شركة العاصمة الإدارية والمهندس شهاب مظهر استشارى المواقع.



تجدر الإشارة إلى أن "مشروع العاصمة الإدارية الجديدة" هو مشروع قومي رائد ويعد نقلة حضارية في تاريخ مصر العمراني المعاصر، وبحثًا عن الأجمل والأفضل ومزيدًا من التناغم، استهدفت مسابقة تصميم الميادين وعناصر فرش شوارع العاصمة الإدارية الجديدة الحصول علي مشروع متكامل يتماشي مع روح العصر ويعبر عن هوية العاصمة الإدارية، وقابل للتنفيذ في كامل العاصمة الإدارية الجديدة، مع تصميم متكامل لكافة عناصر فرش الفراغات المفتوحة والطرق فى العاصمة الإدارية الجديدة".