"عقيدة أهل السنة والجماعة" في مناقشة بقصر ثقافة مطروح

يستضيف قصر ثقافة مطروح في تمام السابعة من مساء يوم غد الثلاثاء، ندوة لمناقشة كتاب "عقيدة أهل السنة والجماعة" للمؤلف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، والتي يديرها محمد عبد الوهاب.



والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من مواليد 3 مارس 1952 بمحافظة بني سويف.



شغل علي جمعة منصب مفتي الديار المصرية خلال الفترة من 2003 إلى 2013، واشتهر بالعديد من الفتاوى الدينية والآراء المجددة، كما اختير ضمن أكثر 50 شخصية مسلمة تأثيرًا في العالم لأعوام (2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2016 - 2017) حسب تقييم المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية بعمّان في الأردن.



يشار إلى أنه في اليوم نفسه، يشهد قصر الثقافة بمطروح ندوة حول الحقوق الاقتصادية للمواطن في إطار الدستور في الثامنة مساء يديرها أيمن غازي.

