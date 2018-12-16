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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:15 م

أيمن عبدالمجيد يكشف تفاصيل الدورات الجديدة للمتقدمين للجنة تحت التمرين

الكاتب الصحفي أيمن
الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين
حمدين حجاج
dostor.org/2438497

قال الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة التطوير والتدريب، إن الدورات التدربية للمتقدمين للجنة القيد تحت التمرين ستبدأ 22 ديسمبر الجاري، في العاشرة صباحًا حتى الرابعة مساءً.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدورات ستشهد نموذجا مختلفا عما سبق تقديمه من قبل، إذ ستجمع فترة التدريب جميع المتقدمين في وقت واحد، مقسمين إلي 3 مجموعات.

وأوضح عبد المجيد، أن الدورات خلال العشرة الأيام الأولي، تشمل التدريب على فنون الصحافة التقليدية، مثل كتابة التحقيق والمقال والخبر والفيتشر والأخطاء اللغوية، بجانب دراسة التشريعات الصحفية وغيرها من الأشكال، بينما ستكون العشرة الأيام الأخرى عبارة عن تقسيم المتقدمين إلى 10 مجموعات كلا حسب تخصصه، فسيتم دمج صحفيي التحقيقات في مجموعة واحدة لدراسة ذلك اللون الصحفي بالتفصيل، وكذلك الحال مع بقية المتقدمين من جميع الأقسام الأخرى.

وتابع عبد المجيد: "لأول مرة في تاريخ التدريب سيتم توفير مدربين للغات، فالصحفيين المكلفين بمتابعة الصحافة العبرية ستم توفير مدرب خاص بهم، وكذلك الحال أيضا مع بقية المتقدمين".

وأردف بعد انتهاء الدورات التدربية سيتم إجراء تقييم حقيقي لجميع المتقدمين عن طريق إجراء اختبارات تخصصية للمتدربين على أيدي مجموعة من المهنيين الكبار، وسيتم على أساسها منح درجة للصحفي، تمثل استرشاد للجنة القيد؛ حيث ستكون عنصرا مهما وأساسيا في قبول أو تأجيل الشخص المتقدم للجنة.

وأكد عبد المجيد أن النقابة تودع بذلك التدريب الروتيني الشكلي الذي كان يتم إجراءه خلال السنوات الماضية، والذي لم يكن له أي علاقة من قريب أو بعيد بالتدريب الذي كان من المفترض أن يخضع له المتقدمون للجنة القيد.

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