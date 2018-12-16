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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:36 م

الباز: السيسي يرسي مبدأ "المصريين يجمعهم الوطن والدين لله" (فيديو)

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحمد عبد العزيز
dostor.org/2438388

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الدولة المصرية ممثلة في رئيسها وحكومتها لديها خطًا واضحًا جدًا وهو دعم بناء الكنائس، مشيرًا إلى أن التعامل مع دور العبادة بعد 30 يونيو مؤشرًا لاهتمام العقل الاداري للدولة بالكنائس.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر ببناء كنيسة في كل مدينة جديدة يتم تشييدها، لافتا إلى أن السيسي يرسي مبدأ "المصريين يجمعهم الوطن والدين لله".

وأكد "الباز"، أنه بعد فض رابعة تعرضت الكنائس لأقذر هجوم، وتم حرقها وهدمها والاعتداء عليها، وخاصة في المنيا.

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