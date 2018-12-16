سبايدر مان يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

حكاية فى صورة.. عند الحيطة الزرقا

صعدوا أدراج وكالة الشمع بـ «الحطابة» حيث الألوان والنقوش، فقد عادوا من المدرسة توًا، يترنحون كالفراشات، ويمزحون ويركضون معًا، يبدون سعداء لأنهم عادوا إلى الحارة من جديد، يضيقون ذرعًا كلما ابتعدوا ...