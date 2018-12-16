القاهرة : الأحد 16 ديسمبر 2018
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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 07:14 م

سبايدر مان يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

سبايدر مان
سبايدر مان
dostor.org/2438256

احتل فيلم الرسوم المتحركة الجديد (سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس) صدارة إيرادات السينما الأمريكية محققا 35.4 مليون دولار في أول ثلاثة أيام لعرضه.

أخرج الفيلم بوب بيرسكيتي وبيتر رامسي وقام بالأداء الصوتي شاميك مور وجيك جونسون وهيلي شتيفيلد.

وجاء فيلم الحركة الجديد "المهرب" (ذا ميول) في المركز الثاني بإيرادات 17.2 مليون دولار. الفيلم من إخراج وبطولة كلينت إيستوود وشارك في بطولته برادلي كوبر وتايسا فارميجا.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة (ذا جرينتش) من المركز الثاني إلى الثالث مسجلا 11.58 مليون دولار.

وتراجع أيضا فيلم الرسوم المتحركة "رالف يحطم الإنترنت" (رالف بريكس ذا إنترنت) صاحب الصدارة في الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بمبيعات تذاكر 9.85 مليون دولار.

وحل فيلم الخيال العلمي الجديد "محركات فتاكة" (مورتال إنجينز) في المركز الخامس بتسجيل 7.5 مليون دولار.

الفيلم بطولة هيلا هيلمار وروبرت شيهان وإخراج كريستيان ريفرز.

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