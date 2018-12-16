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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 04:08 م

مبيعات المؤسسات المصرية والعربية تدفع مؤشرات البورصة للهبوط عند الإغلاق

البورصة
البورصة
اكرم عمران
dostor.org/2437851

لعبت المبيعات المؤسسية للمستثمرين العرب والمصريين دورًا محوريًا في حالة التذبذب التي شهدتها أسهم ومؤشرات البورصة لدى إغلاق معاملات، اليوم الاحد، أولى تدوالات الأسبوع، حيث تحولت المؤشرات من الهبوط للصعود بالمنتصف، لكنها لم تلبث إلا وعادت للهبوط من جديد عند الإغلاق.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.9 مليار جنيه ليسجل مستوى 742 مليار جنيه.

وتراجعت مؤشرات السوق بنحو جماعي، حيث هبط المؤشر الرئيسي "اى جى اكس30" بنسبة 04. 0 % بما يعادل 4.8 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 12992 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوى "اى جى اكس70" بنسبة 33. 0 % بما يعادل 2.2 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 672.8 نقطة.

وتراجع فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "اى جى اكس100" بنسية 25. 0 % بما يعادل 4.18 نقطة خسارة لينهى التعاملات عند مستوى 1686.5 نقطة، وسط تراجع فى قيم واحجام التدولات لم تتخطى مستوى 543.3 مليون جنيه، بعد التعامل على 147.1 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 19.7 الف صفقة بيع وشراء.

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