HD كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | kora online | يلا كورة اون لاين

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:11 م
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يواجه نادي ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في قمّة مباريات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 42 نقطة، ويتأخر بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر بفوزه أمس على إيفرتون، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بـ26 نقطة.
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ويدخل “الريدز” المباراة وهو في حالة معنوية مرتفعة، بعد أن تأهل رسميًّا إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا بفضل هدف محمد صلاح في نابولي، الثلاثاء الماضي.
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بينما مانشستر يونايتد، يعرف أنه الطرف الأضعف -نوعًا ما- هذه المرة، لِما يتمتع به ليفربول من إمكانيات هذا الموسم، وللتراجع الكبير في مستوى الشياطين الحمر؛ ما جعلهم في المركز السابع
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