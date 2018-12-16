"الهجرة العراقية": إعادة 207 لاجئين من مخيم بتركيا إلى البلاد

أعلنت وزارة الهجرة العراقية إعادة 207 لاجئين من المتواجدين بمخيم أكدة في تركيا إلى البلاد.



وقال معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأحد - "إن فرق عمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل ومركز إدارة الأزمات المشتركة وقوات أمن منفذ إبراهيم الخليل أعادت اليوم 207 لاجئين عراقيين في مخيم أكدة بتركيا إلى البلاد".



وأوضح "جهاكير" أنه تم إعادتهم ونقلهم عن طريق منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بمحافظة دهوك، مشيرًا إلى أن فريق الوزارة الميداني وزع بينهم مساعدات غذائية وبعض الاحتياجات الضرورية خلال عملية نقلهم إلى البلاد بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

