Kora Live ليفربول ضد مانشستر يونايتد (بث مباشر) beIN SPORT مشاهدة مباراة ليفربول SALAH اليوم
Kora Live ليفربول ضد مانشستر يونايتد (بث مباشر) beIN SPORT مشاهدة مباراة ليفربول SALAH اليوم
Kora Live ليفربول ضد مانشستر يونايتد (بث مباشر) beIN SPORT مشاهدة مباراة ليفربول SALAH اليوم
زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم الكلية الحربية. والتقى الرئيس خلال الزيارة بطلبة الكلية أثناء تأدية تدريباتهم الصباحية.
تجلس داخل دكانها الصغير بمنطقة «تحت الربع» تتأمل المارة، وتستمع إلى مطربها المفضل «طارق الشيخ» تحب ارتداء اللون الأسود دائمًا، لكن الابتسامة لا تفارق وجنتيها، تحيطها ألوان البضاعة من كل الأرجاء فتضفى ...
في منطقة الحطابة، بين آلاف المنازل القديمة والبسيطة، وبيوت اختار أصحابها أن يتميزوا عن جيرانهم، وذلك بتلوين جدرانهم وأبواب منازلهم بألوان مبهجة، تكسر اللون الرمادي السائد هناك. وأمام أحد تلك المنازل ...