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الأحد 16/ديسمبر/2018 - 12:57 م

beIN Sports HD2 مفتوحة مشاهدة لبث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الان | يلا شوت

beIN Sports HD2 مفتوحة مشاهدة لبث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الان | يلا شوت

ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر يونايتد
الدستور
dostor.org/2437607

يواجه اليوم السبت 16-12-2018  ليفربول الانجليزى نظيره مانشستر يونايتد فى السادسة من مساء اليوم الاحد على ملعب أنفيلد، في قمة مباريات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

القنوات الناقلة
ومن المقرر ان تنقل على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD2، في السادسة مساءا بتوقيت مصر، والسابعة بتوقيت السعودية.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن ليفربول سيواجه أزمة دفاعية اليوم أمام مانشستر يونايتد، بعدما انضم ألكسندر أرنولد وجويل ماتيب إلى جو جوميز في قائمة المصابين، ليصعب الأمر على يورجن كلوب، المدير الفني.

ونشرت الصحيفة الإنجليزية تشكيل الريدز المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد حيث جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: روبرتسون - لوفرين - فان دايك - ميلنر 

خط الوسط: كيتا - فابينيو - هيندرسون 

خط الهجوم: ماني - فيرمينو - محمد صلاح.

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