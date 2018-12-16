اليوم السبت 16-12-2018 بث مباشر ليفربول ضد نظيره مانشستر يونايتد فى السادسة من مساء اليوم الاحد على ملعب أنفيلد

يواجه اليوم السبت 16-12-2018 ليفربول الانجليزى نظيره مانشستر يونايتد فى السادسة من مساء اليوم الاحد على ملعب أنفيلد، في قمة مباريات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".





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ومن المقرر ان تنقل على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD2، في السادسة مساءا بتوقيت مصر، والسابعة بتوقيت السعودية.





ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن ليفربول سيواجه أزمة دفاعية اليوم أمام مانشستر يونايتد، بعدما انضم ألكسندر أرنولد وجويل ماتيب إلى جو جوميز في قائمة المصابين، ليصعب الأمر على يورجن كلوب، المدير الفني.





ونشرت الصحيفة الإنجليزية تشكيل الريدز المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد حيث جاء على النحو التالي:





حراسة المرمى: أليسون





خط الدفاع: روبرتسون - لوفرين - فان دايك - ميلنر





خط الوسط: كيتا - فابينيو - هيندرسون





خط الهجوم: ماني - فيرمينو - محمد صلاح.