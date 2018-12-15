مصطفى بكري يكشف سر رفض المشير إجراء أي حوار (فيديو)

كشف الإعلامي مصطفى بكري، إنه بعد محاولات مضنية نجح في إقناع المشير حسين طنطاوي، في إجراء حوار معه، موضحًا أن المشير طنطاوي كان يعزف عن الظهور في الإعلام، سواء اللقاءات الصحفية أو التلفزيونية.

وقال "بكري"، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "اتفقنا على إجراء حوار معه أنا وصلاح منتصر، وتعجب الفريق سامي عنان كيف تمكنت من إقناعه، لأنهم فشلوا في إقناعه".

وأردف: "عملنا المحاور وأرسلناها لمدير مكتبه، وغادرت، فكلمني وأجلها، وكنت أعلم أنه لن يجري الحوار، لأنه عازف عن الكلام ويحب أن يعمل في صمت، ويتفانى في صمت، ولا يحب أحد يأتي على سيرته".