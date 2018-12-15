"مستقبل وطن" ينظم ماراثون لمتحدى الإعاقة بالجيزة (صور)

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة اليوم ماراثوان رياضى لمتحدى الاعاقة بنادى الترسانة تحت رعاية علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أمين الحزب بالجيزة، تضمن تكريم النماذج المشرفة من متحدى الإعاقة.



وقال عبد الحميد الهواري، أمين العمل الجماهيرى بالجيزة، إن الماراثون أقيم للتأكيد على قدرة متحدى الاعاقة فى الوصول لأعلى قمم النجاح فى مختلف المجالات وأن الحزب يدعم هذه الفئة بقوة، وأن هناك نماذج مشرفة يجب أن تكون قدوة لغيرها من الشباب من خلال إظهارها عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات والندوات وشرح قصص الكفاح التى عاشتها قبل الوصول إلى ما وصلت إليه، مضيفًا: "الفعالية أقيميت بالتنسيق بين أمانات العمل الجماهيرى والعلاقات العامة والشباب وذوى الإعاقة".