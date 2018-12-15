توتنهام يحقق فوزا قاتلا على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حقق فريق توتنهام فوزا قاتلا على ضيفه بيرنلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وكانت المباراة في طريقها إلى الانتهاء بنتيجة التعادل السلبي، إلا أن الدنماركي كريستين إيركسن نجح في تسجيل هدف الفوز للفريق اللندني في الدقيقة 91.



الفوز رفع رصيد توتنهام إلى 39 نقطة في المركز الثالث لجدول ترتيب فرق "البريميرليج".. فيما توقف رصيد بيرنلي عند 12 نقطة في المركز السابع عشر.



وفي مباريات أخرى أقيمت في نفس التوقيت ضمن الجولة ذاتها، فاز كريستال بالاس على ليستر سيتي بهدف نظيف، وواتفورد على كارديف سيتي بنتيجة (3-2)، ووولفرهامبتون على بورنموث بهدفين دون رد، ونيوكاسل يونايتد على هيديرسفيلد تاون بهدف نظيف.

