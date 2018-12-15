دراسة تكشف الجانب المدمر للمحاصيل العضوية

يقبل الكثيرون على شراء الخضراوات والفواكه المزروعة عضويا دون استخدام أي كيماويات، لما لها من منافع صحية، لكنهم لا يعلمون الوجه الآخر "المدمر" لهذه المنتجات.



وكشفت دراسة حديثة سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء عليها، عن أن الزراعة العضوية تلحق ضررا كبيرا بالبيئة، مقارنة بالمزارع العادية.



وأوضحت الدراسة، أن عدم اللجوء إلى الأسمدة الكيماوية أثناء إنتاج المواد العضوية، يؤدى إلى استخدام مساحات أكبر من الأراضي، وهو ما يعني ارتفاع انبعاثات أكبر الكربون بنسب تصل إلى 70 %.



وذكر باحثون من جامعة "شالمرز" للتكنلوجيا في السويد، أن الخضراوات والفواكه العضوية لها تأثيرات ضارة من الناحية البيئية، حتى إن كانت تحظى بسمعة طيبة.



وأشار الباحث ستيفان ويرسينيوس، وهو أحد المشاركين في الدراسة، إلى أن البازلاء العضوية التي يتم إنتاجها في السويد تلحق ضررا أكبر بالبيئة مقارنة بالبازلاء العادية، وأوضح أن الضرر يزيد بنسبة تصل إلى 50 %.



وبما أن الزراعة العضوية تحتاج إلى مساحات أكبر، فإن يؤدي إلى التوسع في استغلال الغابات، مما يؤدي إلى تراجع الأشجار التي تشكل رئة للأرض بحسب العلماء.