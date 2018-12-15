أبوشقة: مبادرة "الوفد مع الناس" لدعم أهالينا في المحافظات

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب لديه استعداد كبير لتشكيل حكومة ظل قريبًا داخل تشكيلات الحزب؛ للمشاركة في تقديم حلول ومقترحات للأزمات والمشاكل التي تواجه البلاد.



أضاف أبوشقة، خلال كلمته للإعلان عن تفاصيل مبادرة «الوفد مع الناس»، أن الحزب استضاف العديد من الوزراء في الآونة الأخيرة، وآخرهم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لمناقشة القضايا والملفات العالقة، لافتًا إلى أن مبادرة الحزب تعمل علي الانتشار في المدارس، لتقديم كل المستلزمات التعليمية، وفتح المقرات للحزب في المحافظات لحملة القضاء علي فيروس C، بالتنسيق مع مبادرة 100 مليون صحة، وكذلك كل القضايا التي تهم المواطنين.



وأوضح أبوشقة أن الوفد هو بيت الوطنية ويمتد تاريخه إلى 100 عام ليكون شاهدًا على أن الوفد دائمًا يقف بجوار الوطن والمواطن، لدعم الطبقات الكادحة في المجتمع.