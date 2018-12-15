وزيرة الهجرة تفتتح النسخة الرابعة من "مصر تستطيع" بالغردقة.. الإثنين

تفتتح وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، بعد غدٍ الإثنين، بمدينة الغردقة، فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع.. بالتعليم" في نسخته الرابعة، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، على مدار يومين لربط علماء وخبراء مصر فى الخارج بوطنهم الأم.



وأعدت وزارة الدولة للهجرة صورة رئيسية للمؤتمر، ويضم علماء مصر بالخارج المرتقب مشاركتهم فى المؤتمر، حيث إنه من المقرر أن يشارك 30 عالمًا وخبيرًا مصريًا من علماء مصر في الخارج بمجال التعليم، في فعاليات النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، ويخصص المؤتمر نسخته الحالية لمناقشة التعليم في مصر ووضع التصورات الكفيلة بضمان نظام تعليمي يساهم في بناء مواطن متحضر يواكب أساليب الحياة الحديثة مع التمسك بالقيم الدينية الوسطية والموروثات الثقافية الأصيلة.



ويهدف المؤتمر لبحث سبل تطوير المنظومة التعليمية المصرية، من خلال رؤى وأطروحات الخبراء المصريين بالخارج، كما يأتي المؤتمر بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، منها وزارات التضامن، التخطيط، الثقافة، التجارة والصناعة، السياحة، الإنتاج الحربى، الاستثمار، الأزهر والكنيسة، وعدد من الجهات المعنية بالتعليم كالجامعات.



ويتضمن المؤتمر 6 ورش عمل متنوعة تتناول عددًا من المحاور المهمة التي بشأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية، والوقوف على ما يحتاجه التعليم المصرى من أدوات يكون لها الفضل فى عمليات التطور الإيجابية لهذه المنظومة الهامة، وسبل جعل الطالب المصري مشاركًا فاعلًا في العملية التعليمية.



وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمؤتمر تزيده تشريفًا، وتؤكد على رغبة القيادة السياسية في النهوض بمنظومة التعليم، ونقطة بداية لعام 2019 الذي أعلنه الرئيس عامًا للتعليم.



وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن هذه المؤتمرات تأتى ضمن تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بربط علماء مصر وأصحاب الإنجازات الدولية بقضايا الوطن ومشكلاته والاستعانة بهم في حل هذه القضايا والمشكلات، وفى تطوير حياة المصريين بجميع المجالات، وفقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".



وأكدت وزيرة الهجرة أن "مصر تستطيع.. بالتعليم" يعد نقطة انطلاق لعام التعليم الذي أعلنه الرئيس والذي سيتضمن عددا من الفاعليات الدولية والمحلية، وفرصة مهمة لمناقشة مشروع التعليم الجديد وبحث مقترحاتهم المبنية على خبرات دولية في تقديم حلول للتحديات التي تواجه المشروع، كما يمثل المؤتمر فرصة جيدة ينبغي استثمارها، لتعريف العالم بما قطعته مصر من خطوات ناجحة فى طريق تطوير التعليم والنهوض به، وشهادة من خبرات دولية حول استراتيجيتنا الوطنية.



وكانت النسخة الأولى لمؤتمرات «مصر تستطيع» قد عقدت في ديسمبر 2016 بمدينة الغردقة، تحت عنوان "مصر تستطيع بعلمائها وخبرائها"، وحضره 30 عالمًا وخبيرًا مصريًا ممن هاجروا للخارج وحققوا نجاحات في مجالات عديدة.



واستضافت القاهرة النسخة الثانية للمؤتمر في يوليو2017 تحت عنوان "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ، وخصصت دورته للاستعانة بنابهات مصر في الخارج تماشيا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى 2017 عامًا للمرأة المصرية، وحضرته 32 من نابهات وعالمات مصر في الخارج.



أما النسخة الثالثة، فاستضافتها مدينة الأقصر في فبراير 2018 تحت عنوان "مصر تستطيع بأبناء النيل"، وتخصصت هذه النسخة في مجال تحقيق التنمية العمرانية الشاملة للريف المصري وحسن إدارة الموارد المائية، وحضره 23 من العلماء المصريين بالخارج في مجالات الزراعة والري وتكنولوجيا إدارة الموارد المائية، وحظيت النسخ الثلاث للمؤتمر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.