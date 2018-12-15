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السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:19 ص

فحص 37 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة" ببنى سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2436005

قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم السبت، إن 37 ألفًا و970 مواطنًا خضعوا للكشف عن مرض فيروس سي؛ والأمراض غير السارية، أول أمس الخميس، بنسبة 119%.

وأوضح "حميدة" أن من بين المواطنين 8191 بمركز ومدينة بني سويف، 6700 مواطن بمركز ومدينة الفشن، 6115 مواطنًا بمركز ومدينة الواسطى، و4711 مواطنًا بمركز ومدينة إهناسيا، 5110 مواطنين بمركز ومدينة ببا، 2634 مواطنًا بمركز ومدينة سمسطا 4095 مواطنًا بمركز ومدينة ناصر.

فيما واصلت مديرية صحة بني سويف، اليوم وللأسبوع الثالث على التوالي مبادرة "100 مليون صحة" في 194 نقطة تمركز بمشاركة 534 فريقًا للكشف عن فيروس "سي" والأمراض غير السارية والتي تستمر حتى نهاية فبراير المقبل والمستهدف منها مليون و764 ألف مواطن فوق 18 عامًا بالمحافظة.

يذكر أن أكثر من 453 ألفًا و418 مواطنًا خضعوا للكشف في المبادرة في أول أسبوعين من الحملة.

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