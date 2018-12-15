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السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:08 ص

الأزهر للفتوى الإلكترونية: إهانة الزوجة غير جائزة شرعًا

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوي
نعمات مدحت
dostor.org/2435987

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إنه لا بد أن يعلم الزوجان أن الزواج كغيره من العقود، ينشئ حقوقا وواجبات متبادلة بين الطرفين، عملًا بمبدأ التوازن والتكافؤ، وقد أمر الله تعالى بحسن العشرة.

واستشهد الأزهر بقوله تعالي: "وعاشروهن بالمعروف"، وقال صلي الله عليه وسلم: "واستوصوا بالنساء خيرًا فإنما هن عوان عندكم".

وأضاف الأزهر، في رده على سؤال ورد إليه يقول: "ما حكم الشرع في إهانة الزوجة؟"، أنه لا يجوز شرعًا إهانة الزوجة، ولا يجوز لمسلم يعرف أولويات دينه أن يفعل ذلك.

وناشد الأزهر أن يتقي الله الرجالُ في نسائهم، ويعلم أنه راع ومسئول عن رعيته، وهو خطأ ديني وخلقي وإنساني، فعن حكيم ابن معاوية القشيري، عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه، قال: "أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت".

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