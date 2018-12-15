الخارجية الفلسطينية تطالب بالتحرك الفورى ضد الانتهاكات الإسرائيلية
استدعى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، الدكتور رياض المالكي، الدبلوماسيين الموجودين بفلسطين في هذا الوقت من السنة، وحثهم على اتخاذ دولهم موقف ضد انتهاكات إسرائيل وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وأرسل "المالكي" تعميم لكل السفراء للتحرك الفوري ضد إسرائيل، وفتح تحقيقات عاجلة وفورية بشأن ما ارتكبته إسرائيل ومستوطنيها من جرائم بحق الفلسطينيين.
وأرسل "المالكي" نفس الطلب لرئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة يطلب منهم التدخل الفوري، وتطبيق قراراتهم بخصوص حماية الفلسطينيين.