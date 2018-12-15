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السبت 15/ديسمبر/2018 - 07:17 ص

اليوم.. أصالة تفتتح فعاليات مهرجان الإسكندرية الدولى للأغنية

أصالة
أصالة
نرمين مقبل
dostor.org/2435797

تحيى النجمة أصالة نصري، اليوم السبت، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية الدولى للأغنية فى دورته الـ15، برئاسة المهندس عوف همام، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، وذلك بمشاركة الفرقة الموسيقية، وقيادة المايسترو العالمي وليد فايد.

ويقام الحفل برعاية وحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتوره غادة والي، وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

ومن المقرر أن يقام الحفل رافعًا لافتة "كامل العدد" خاصة وأن نفدت تذاكره نفدت فور طرحها، وانقسمت إلى أربع فئات الأولى بمبلغ 1000 جنيه، والثانية بـ750 جنيهًا، والثالثة بـ500 جنيه، أما الرابعة الأخيرة بـ250 جنيهًا، وتذهب ايرادات الحفل لصالح الأطفال متحدى الإعاقة ومرضى فيروس سي، بعد أن قررت أصالة ذلك بالاتفاق مع الجهة المنظمة.

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة أسبوع، ويتضمن حفلا الافتتاح والختام تكريم مجموعة من مبدعى عالم الموسيقى الذين ساهموا فى الحفاظ والارتقاء بالموسيقى العربية منهم اسم الفنان طلال مداح ويتسلمه قنصل المملكة العربية السعودية، الموسيقار محمد سلطان، الشاعر عمر بطيشة، المطربة نسمة محجوب، والمطرب محمد الشرنوبي.

كما يتم تكريم النجمة التونسية صوفيا صادق، المقرر أن تسدل الستار على فعاليات المهرجان، وتحيي حفل ختام يوم الجمعة الموافق 21 من الشهر الجارى.

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