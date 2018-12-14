القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وجيما الإثيوبى

يستعد النادي الأهلي المصري، لمقابلة نظيره جيما إبا جيفار الإثيوبي، اليوم الجمعة، في ذهاب الدور الثاني لبطولة دوري أبطال إفريقيا، اليوم الجمعة.



وتأتي المباراة بعد أكثر من شهر على سقوط الأهلي 0-3 أمام الترجي التونسي في إياب النهائي، النسخة الماضية.

وتلعب المباراة على استاد برج العرب، الساعة في تمام الساعة 6 مساءً، وستذاع المباراة علي قناة الأهلي.



ويفتقد الأهلي جهود لاعبين مهمين، مثل الحارس محمد الشناوي، والمدافعين أحمد فتحي وسعد سمير وعلي معلول، والمهاجمين صلاح محسن والنيجيري جونيور أجاي.

