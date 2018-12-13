"مستقبل وطن" يشارك في اجتماع جهاز تمويل المشروعات الصغيرة بمطروح

شارك حزب مستقبل وطن، بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، فى اجتماع تنسيقي مع مدير جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمركز، حيث تناول الاجتماع عرضا لما يقدمه الجهاز من خدمات تمويلية للمشروعات وطرق وآليات التمويل والسداد.



وأشارت أمانة مركز سيوة، لحزب مستقبل وطن، إلى أن مدير جهاز المشروعات، أكد على اهتمامه بدعم وتمويل الشباب والمرأة بشكل خاص إضافة لجميع فئات المجتمع، تم الاجتماع بحضور أمين المركز وأمين الإعلام والمرأة وعدد من أعضاء هيئة المكتب.



وفى سياق متصل، تواصل أمانة سيوة للحزب، متابعة خط سير ورشة العمل الخاصة ببرنامج موازٍ يتبع شركة مكوك لليوم الثالث على التوالى.