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حوادث
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 03:29 ص

تنفيذ 1148 حكمًا متنوعًا وضبط 111 هاربًا من أحكام فى الإسماعيلية

تنفيذ 1148 حكمًا
dostor.org/2433942

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 1148 حكمًا متنوعًا منها 810 أحكام جزئية، و28 حكم مستأنف، و280 حكم غرامات، 28 حكم مخالفات، وهاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 11000 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 111 متهمًا هاربا محكومًا عليه، تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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