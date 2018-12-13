إيران تؤكد حاجتها لـ500 طائرة مدنية لتحديث أسطولها المتهالك

قال نائب وزير النقل الإيراني، علي عابد زاده، أمس الأربعاء، إن بلاده تحتاج إلى ما لا يقل عن 500 طائرة مدنية لتحديث أسطول النقل المتهالك الذي مر عليه نحو أربعين عامًا.



ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن عابد زاده قوله إن "منظمة الطيران المدني الإيرانية تحاول تسهيل استيراد الطائرات، لتحديث أسطول النقل، بعض شركات الطيران تعتزم شراء طائرات".



وقال: "لدينا الآن نحو 150 طائرة في أسطول الركاب الجوي وإنه نظرًا لكثرة الرحلات الداخلية والخارجية، فإن العدد بحاجة للزيادة والتحديث".



وشكلت العقوبات الأمريكية ضربة لصناعة الطيران الإيرانية إلى جانب قطاعات مهمة أخرى، وسلمت شركة ATRالفرنسية-الإيطالية خمس طائرات تجارية جديدة إلى إيران في أغسطس الماضي قبل بدء العقوبات، وفقدت بوينج ومنافستها ايرباص المنافسة على مليارات الدولارات في صفقات طائرات مع شركات ايرانية بسبب الحظر.