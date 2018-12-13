إنشاء برنامج للطاقة النووية بجامعة طنطا بتعاون روسى

وقع الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، بروتوكول تعاون مع جامعة الأورال الروسية، اليوم الأربعاء، وذلك لإنشاء برنامج جديد للطاقة النووية بجامعة طنطا، يتضمن البرنامج إنشاء أول نموذج محاكاة لمعمل للطاقة النووية يتم إنشاؤه بجامعة طنطا، لتدريب طلاب كليتي الهندسة والعلوم على برنامج الطاقة النووية الجديد، وذلك بهدف تدريب كوادر شبابية يمكنها تحمل أعباء مشروع الطاقة النووية السلمية.



وصرح "سبع"، بأنه بحث مع الجانب الروسي توقيع بروتوكول آخر مع كلية الصيدلة بروسيا لإنتاج الدواء، مؤكدًا الاتفاق على حصول جامعة طنطا على 20 منحة دراسية لدراسة الماجستير في تكنولوجيا الطاقة النووية، و20 منحة أخرى للباحثين الراغبين في الحصول على درجة الدكتوراه على أن يتحمل الجانب الروسي 75%، من تكلفة المنح الدراسية، وتتحمل جامعة طنطا الـ25% الباقية.



وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن ذلك يهدف إلى تأهيل العلماء والخبراء المصريين القادرين على العمل في مجالات التكنولوجيا النووية المتطورة، خصوصا تكنولوجيا إدارة وتشغيل وصيانة المفاعلات النووية، وذلك في إطار المشروع القومي العملاق الذي أطلقه رئيس الجمهورية، لإقامة المحطة النووية في الضبعة.