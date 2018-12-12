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الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 10:35 م

ليفربول يرجح غياب ماتيب 6 أسابيع بسبب الإصابة

ليفربول يرجح غياب
وكالات
dostor.org/2433832

أعلن نادي ليفربول، متصدّر ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء، أن مدافعه الكاميروني جويل ماتيب سيغيب لفترة تصل الى ستة أسابيع بعد تعرضه لكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وأصيب ماتيب (27 عاما) في أواخر المباراة التي فاز فيها ليفربول على ضيفه نابولي الإيطالي (1-صفر) في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري الأبطال، ما ضمن له التأهل الى الدور ثمن النهائي برفقة باريس سان جرمان الفرنسي متصدر المجموعة.

وبعد سقوطه أرضا إثر كرة عالية، تعرض ماتيب للإصابة بكسر يتطلب منه الخضوع لعملية جراحية.
وأوضح ليفربول في بيان "نقل ماتيب الى المستشفى بعد المباراة وأظهر التقييم الإضافي وجود حاجة لعملية جراحية"، مضيفا "الإشارات الأولية تظهر أن قلب الدفاع يواجه فترة غياب تصل إلى ستة أسابيع، على رغم أن ذلك (الغياب) يرتبط بسبل تجاوب ماتيب مع برنامجي العلاج والتأهيل".

وشارك ماتيب كأساسي مع الفريق الأحمر في المباريات الثلاث الأخيرة، وسيشكل غيابه نكسة لليفربول الذي تصدر الأسبوع الماضي ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز بفارق نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

وتأتي إصابة ماتيب لتضيف إلى مشاكل ليفربول في خط الدفاع، إذ سبق للنادي أن أعلن منتصف الأسبوع الماضي، أن الدولي الإنكليزي جو غوميز سيغيب أيضا لفترة تصل إلى ستة أسابيع بسبب كسر في الساق.

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