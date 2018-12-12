الرئيس التنزاني: نحب المصريين كثيرًا ورفضنا التأثير في حصتهم من المياه

ألقى عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي بتنزانيا، خلال الاحتفال بتوقيع عقد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي الواقع في "محمية سيلوس"، المملوك لوزارة الطاقة التنزانية، والفائز بتنفيذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، بقيمة 9.2 مليار دولار، كلمات أعربوا خلالها دعمهم لمشروع السد، وتقدموا بالشكر لمصر على المشاركة في تنفيذ هذا المشروع المهم لبلدهم.



جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والرئيس التنزاني، الدكتور جون ماجوفولي، وعدد من الوزراء والمسئولين من البلدين.



وألقى الدكتور جون ماجوفولي، الرئيس التنزاني، كلمة رحب في بدايتها بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، قائلًا:"هذه دولتكم، وأشكركم لأنكم سافرتم، بلدًا بعيدًا لتشهدوا توقيع هذا العقد المهم، ولتشاهدوا أيضًا ما يحدث من تقدم في بلدنا فتنزانيا ومصر لهما علاقات ممتدة لسنوات طويلة، قبل مجيء الاستعمار".



وأضاف "كان هناك تجار من مصر يأتون إلى شواطئ تنزانيا، وأعطونا الثقافة، واللغة العربية، وبعض أنواع الموسيقى، لذا فالعلاقة موجودة منذ سنوات، ودعمت بطريقة كبيرة بين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وزعيم الأمة التنزانية موالمو نيريري، حيث كان لديهما علاقة متميزة، ورؤية متقاربة في مختلف القضايا، وانطلاقًا من ذلك مصر وتنزانيا، كان لديهما دور كبير في تأسيس الاتحاد الإفريقي، وتوحدت رؤاهما حول قضايا كثيرة لمصلحة الشعبين".



وتابع الرئيس التنزاني مخاطبًا الوفد المصري: "نحن التنزانيون نحبكم كثيرًا، ولدينا أماكن بديلة كنا نستطيع أن ننفذ بها السدود على نهر آخر، كانت من الممكن أن تؤثر في حصة مصر من مياه نهر النيل، لكن رفضنا ذلك، لأننا نحب المصريين ولا يمكن أن نؤثر على كمية المياه المرسلة لهم ولذا أطالب الشركة المصرية، بالاهتمام بالمشروع، وإنجازه في التوقيت المحدد".



واستطرد قائلًا: "نحن هنا لنشهد توقيع عقد تشييد السد، وأنا سعيد جدًا بصفة خاصة، فكما تعرفون أفكار بناء السد بدأت منذ 40 عامًا تقريبًا، وكانت هناك دراسة بين تنزانيا والنرويج بشأنه، ولكن لأسباب مختلفة، منها عدم وجود تمويل لم يتم تشييد السد، ولذا أنا سعيد جدا لأنه بعد 40 سنة من أفكار بناء السد سنتمكن من تشييده، ومن موارد دولتنا، والبرلمان وفر الميزانية والموارد المالية جاهزة، ولن نتأخر، والأمر المفرح جدًا أن الشركة التي ستشيد السد، هى الشركة الصديقة (المقاولون العرب) وأنتم تذكرون في كتبنا أننا درسنا أن المسيح عندما أراد أعداؤه قتله فرّ إلى مصر، ونحن كذلك فررنا إلى مصر، ونحن متأكدون أن هذا المشروع سينفذ في وقته.



كما وجه الرئيس التنزاني بالشكر إلى الرئيس السيسي والحكومة، قائلًا "تحدثت مع الرئيس السيسى كثيرًا، وكان يؤكد أن المشروع سينفذ، وحكى لي عن المشروعات التي نفذت في مصر".



وهنأ الرئيس التنزاني الدكتور جون ماجوفولي شعبه، وشركة المقاولون العرب بالمشروع، مؤكدًا أن هناك شركات كبرى سبق وتقدمت لتنفيذ المشروع، الذي سيساعد في تطور وتقدم تنزانيا، عبر الإسهام في توليد الكهرباء بأسعار رخيصة، وإنشاء المصانع، مطالبًا شركة المقاولون العرب، بإنجاز المشروع في المدة المحددة.

