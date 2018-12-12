الذهب يرتفع لأول مرة بـ3 جلسات مع هبوط الدولار

ارتفعت أسعار الذهب لأول مرة في 3 جلسات عند تسوية تعاملات، اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار الأمريكي.



وصعد المعدن الأصفر مع تعرض العملة الأمريكية للضغط، بعد بيانات أظهرت أن أسعار المستهلكين الأمريكيين لم تتغير في نوفمبر على أساس شهري، ما يخفض احتمالات اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي موقفًا أكثر تشددًا في السياسة النقدية.



وصعد الإسترليني بأكثر من 1% بعد تقارير بأن ماي أبلغت أعضاء حزبها اليوم أنها لن تقود الحزب في الانتخابات العامة المقبلة، ما تسبب في تزايد ضغوط على العملة الأمريكية.



وركز المستثمرون على التطورات حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتصويت البرلمان البريطاني لسحب الثقة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي في وقت لاحق من اليوم.



وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير بنحو 0.2% إلى 1250 دولارا للأوقية.



وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.1% مسجلًا 1244.6 دولار للأوقية.



وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4% إلى 97.005%.