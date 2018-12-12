ارتفاع قوي للأسهم الأوروبية بالختام مع مكاسب الأسواق العالمية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1.5% في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود الأسواق العالمية والتفاؤل بشأن التجارة.



وارتفعت أسهم الموارد الأساسية نحو 3% لتكون الأفضل أداءً في البورصات الأوروبية مع انفراجة في المخاوف التجارية.



وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن التوصل لاتفاق تجاري مع الصين، مشيرًا إلى أن بكين ستعود للسوق من جديد.



وذكر تقرير صحفي أن الصين تخطط لأن تكون أكثر انفتاحًا للشركات الأجنبية في مسعى لتقليل التوترات مع الولايات المتحدة.



ويأتي صعود الأسهم الأوروبية مع ارتفاع قوي لنظيرتها اليابانية بنهاية الجلسة، إلى جانب مكاسب "وول ستريت" خلال التعاملات.



كما يترقب المستثمرون إجراء البرلمان البريطاني تصويت لسحب الثقة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي في وقت لاحق من اليوم، بناءً على رغبة أعضاء البرلمان،



وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال شهر أكتوبر الماضي.



وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.7% إلى 350.04 نقطة، وصعد "فوتسي" البريطاني بنحو 1.1% إلى 6880.1 نقطة.



كما ارتفع "داكس" الألماني بنحو 1.4% مسجلًا 10929.4 نقطة، وزاد "كاك" الفرنسي بنسبة 2.1% إلى 4909.4 نقطة.



وارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.1362 دولار.