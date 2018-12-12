وزير الأوقاف: وحدة صف الأمة وترسيخ دعائم الدولة الوطنية يتكاملان ولا يتناقضان

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن وحدة صف الأمة العربية لا يتناقض أبدًا مع مفهوم الدولة الوطنية وترسيخ دعائمها وتماسكها وقوة بنيانها، فإذا تفككت الدولة الوطنية فلا مجال لوحدة أكبر على الإطلاق، فوحدة صف الأمة وتعزيز دور وبناء الدولة الوطنية يتكاملان ولا يتناقضان، كما أن وحدة صف الأمة لا تتناقض أبدًا مع بناء شراكات إنسانية واسعة بل إنها تتطلبها لصالح الأمة والإنسانية التي أمرنا ديننا الحنيف أن نحمل لها الخير، مؤكدا أن الحفاظ على الدولة الوطنية يجب أن يدرج في إطار الكليات التي يجب الحفاظ عليها.



وأكد جمعة، في كلمته التي ألقاها بمؤتمر رابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة، أن آلية وطبيعة وحدة الأمة لا يمكن حصرها في نمط واحد، فقد صارت وحدة الصف في عالم اليوم تأخذ أنماطا متعددة، وعلينا أن نعمل في ضوء المتاح منها، فليس اليوم كالأمس.



وأشاد بموضوع المؤتمر: "وحدة صف الأمة مخاطر التصنيف والإقصاء، وتعزيز مفاهيم الدولة الوطنية وقيمها المشتركة"، معتبرا أن العنوان في حد ذاته يحمل تصحيحا لكثير من المفاهيم الخاطئة لدى الجماعات المتطرفة التي تضع الوطن في تقابلية خاطئة مع الدين.



وأكد في كلمته أننا دعاة سلام نمد أيدينا بالسلام لكل دعاة السلام والباحثين عنه والساعين إليه، فالوحدة التي ندعو إليها إنما هي تلك التي تصب في صالح سلام الإنسانية.