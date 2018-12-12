تضاعف الولادات القيصرية في المستشفيات الخاصة بالبرتغال

كشف تقرير برتغالي حديث عن أن نسبة الولادات القيصرية التي تجرى في المستشفيات الخاصة تزيد بأكثر من الضعف عن مثيلتها بالمستشفيات العامة.



وأشار التقرير بعنوان "صحة الطفل والشباب - البرتغال 2018" إلى وجود انخفاض طفيف في النسبة الإجمالية لعمليات الولادة القيصرية، لكنه لا يزال يضع البلاد فوق المعدل الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية.



وأوضحت المديرية العامة للصحة، وفقا لصحيفة بورتوجال نيوز على الإنترنت، أن الولادات القيصرية في مستشفيات الصحة الوطنية نسبتها 27.6% في عام 2016 وفي المستشفيات الخاصة بلغت النسبة 56.5% في نفس العام.

