القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
الكابتن
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:03 م

LIVERPOOL yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر

LIVERPOOL yalla shoot
dostor.org/2431767

LIVERPOOL yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر

يخوض ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح اختباراً صعباً أمام نابولى الإيطالي في العاشرة مساء غداً الثلاثاء بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

 

ويتصدر نابولى جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان الفرنسى فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، ثم ليفربول الإنجليزى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، والنجم الأحمر الصربى فى المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.
LIVERPOOL yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر
ويستعرض التقرير التالي حظوظ ليفربول فى التأهل لدور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا قبل مواجهة نابولى الإيطالي فى الجولة الأخيرة.

أولاً: ليفربول بإمكانه ضمان التأهل إلى دور الـ16 بالتغلب على نابولى فى مباراة الثلاثاء بنتيجة 1-0 أو الفوز بفارق هدفين مثل 3 – 1، 4 – 2، 5 – 3، أما في حالة فوز ليفربول بفارق هدف واحد بنتائج مثل 2-1 أو 3 – 2، سيودع ليفربول المسابقة نظراً لتفوق الفريق الايطالي في المواجهات المباشرة شرط فوز باريس سان جيرمان على النجم الأحمر.
LIVERPOOL yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر
ثانياً: ليفربول يمكن أيضاً أن يتأهل ويتصدر المجموعة بالفوز على نابولى بأى فارق، بشرط تعادل باريس سان جيرمان مع النجم الأحمر الصربى، حيث ستتساوى الفرق الثلاث بتسع نقاط لكل منهما ويتم استبعاد نتائج الفرق مع النجم الأحمر.

وفي هذه الحالة سيتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما سيتساوى نابولي وباريس سان جيرمان في عدد النقاط "5"، وبالتالي سيحجز باريس سان جيرمان مقعده فى الدور ثمن النهائي مع ليفربول في ظل تفوق فريق العاصمة الفرنسية بفارق الأهداف على نابولي.

ثالثاً: حال خسارة ليفربول أمام نابولى الإيطالى فى المباراة التى تجمعهما بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، وفوز النجم الأحمر الصربى على باريس سان جيرمان الفرنسي، سيتراجع ليفربول إلى المركز الرابع والأخير، ليودع مسابقتى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى "اليوروباليج".
LIVERPOOL yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر

اقرأ أيضًا
منذ شهر

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا - كول كورة

الآن

وزير المالية بالبرلمان: "أكلنا وشربنا من إيراداتنا"

التخطيط: فائض ميزان المدفوعات وصل إلى 12.8 مليار دولار

البطرسية تحتفل بالذكرى الثانية لشهداء الحادث الإرهابي

وزير قطاع الأعمال يعلن دمج 23 شركة غزل ونسيج فى 10 فقط

ads
الأكثر قراءة

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

فضيحة بمهرجان قرطاج المسرحى.. ممثل يخرج عاريًا أمام الجمهور

القوات المسلحة المصرية والأردنية تنفذان تدريب "العقبة -4"

حارس نابولي: محمد صلاح لاعب رائع لكن ليفربول لا يعتمد عليه وحده

ألبومات الصور

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

توقف حركة السير بوسط القاهرة لعدة ساعات متواصلة(صور)

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

نجم الساعة

الان يلا شوت الجديد|| بث مباشر مباراة برشلونة وتوتنهام اليوم بث مباشر في دوري أبطال أوروبا لايف بدون انقطاع - كورة ستار

الأكثر قراءة

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

فضيحة بمهرجان قرطاج المسرحى.. ممثل يخرج عاريًا أمام الجمهور

القوات المسلحة المصرية والأردنية تنفذان تدريب "العقبة -4"

حارس نابولي: محمد صلاح لاعب رائع لكن ليفربول لا يعتمد عليه وحده

كشكول

«أخلاقيات البحث العلمي» ندوة تثقيفية بنوعية المنوفية

«جودة التعليم الدولي السادس» مؤتمر لاقتصاد منزلي المنوفية

نائب «جامعة الأزهر» يفتتح مشروع تسكين الطلاب الوافدين بجمعية سفراء الهداية

بدء المرحلة الأولى من البرنامج التربوي لموجهي الابتدائية بالبحيرة

تكريم ممثلو القومي للمرأة ونجوم الفن والإعلام بـ«عين شمس»

الأمصار

بمليون و95 ألف جنيه إسترليني.. بيع شقة كيت ميدلتون

بائعة أدوات تجميل.. الكشف عن هوية مفجرة حركة "السترات الصفراء"

ميجان تظهر بشكل غير متوقع في حفل توزيع جوائز الموضة

طفلة إيطالية ترسل خطابا إلى الملكة إليزابيث وتتفاجأ بوصول رد

الحكومة اليمنية والحوثيون يتبادلون قوائم الأسرى من الطرفين

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

في عيد ميلادها الـ72.. اليونسيف تشارك برعاية الأطفال بدول الأزمات

اليوم.. "انستجرام" يطرح ميزة جديدة

دهون البطن مؤشر على خطر الإصابة بأمراض القلب

مباريات
الصحة

أمراض الكلى أشد فتكا بين المرضى من الرجال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎