القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
مصر
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:01 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 21 درجة

الأرصاد: طقس اليوم
dostor.org/2431182

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة أغلبها جنوبية غربية، تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تنشط على البحرالمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 15 21
شبين الكوم 13 20
طنطا 12 20
دمنهور 12 19
الإسكندرية 11 21
بلطيم 12 19
مطروح 13 21
السلوم 09 20
سيوة 10 20
بورسعيد 12 23
دمياط 12 20
الزقازيق 14 19
الإسماعلية 11 22
السويس 13 22
العريش 12 23
رفح 11 22
رأس سدر 11 21
نخل 04 20
نويبع 16 21
طابا 13 20
كاترين 05 16
الطور 14 22
شرم الشيخ 16 23
الغردقة 14 24
مرسى علم 13 24
الفيوم 12 21
بنى سويف 12 21
المنيا 08 21
أسيوط 07 21
سوهاج 09 22
قنا 10 22
الأقصر 10 22
أسوان 10 23
أبوسمبل 09 23
الوادى الجديد 08 22
شلاتين 16 25
أبورماد 17 24
رأس حدربة 18 23
حلايب 19 22

اقرأ أيضًا
منذ يومين

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا

منذ يومين

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟

منذ 5 أيام

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"

منذ 5 أيام

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

منذ 5 أيام

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك

منذ 5 أيام

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات

الآن

موعد مباراة ليفربول ونابولى والقنوات الناقلة

اليوم.. محاكمة طارق النهرى و3 آخرين فى "أحداث مجلس الوزراء"

فضيحة بمهرجان قرطاج المسرحى.. ممثل يخرج عاريًا أمام الجمهور

فى تطور جديد.. قريبًا هواتف ذكية بكاميرات 48 ميجابيكسل

ads
الأكثر قراءة

يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول ونابولي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

فضيحة بمهرجان قرطاج المسرحى.. ممثل يخرج عاريًا أمام الجمهور

ناسا توقف البث المباشر بعد ثوانٍ من ظهور كائن غامض

ألبومات الصور

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

توقف حركة السير بوسط القاهرة لعدة ساعات متواصلة(صور)

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

نجم الساعة

الشيخ إبراهيم.. كفيف يقود «سيارة شروكي»: «كنت مطرب لمدة 30 سنة.. ومبارك كرّمني»

الأكثر قراءة

يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول ونابولي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

فضيحة بمهرجان قرطاج المسرحى.. ممثل يخرج عاريًا أمام الجمهور

ناسا توقف البث المباشر بعد ثوانٍ من ظهور كائن غامض

كشكول

5 مزايا للطلاب عند الإلتحاق بمدارس «التكنولوجيا التطبيقية» ..تعرف عليها

"حسن": ضرورة إحداث نقلة نوعية في جودة الأداء بالكليات والمعاهد

رئيس جامعة بنى سويف يوجه الكليات النظرية بضرورة تفعيل المقرارات الإلكترونية

فريق طبي يزور الدراسات الإسلامية بالسادات لعمل تحاليل فيروس سي للعاملين

"الوزراء" يكشف حقيقة تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

الأمصار

أمير الكويت يدخل المستشفى

الرئيس اليمني يغادر أمريكا بعد اتمام فحوصاته الطبية

ماكرون يرضخ لشعبه.. زيادة الحد الأدنى للأجور بفرنسا يناير المقبل

تلميذ عم أيوب.. وفاة الفنان المصري محمود القلعاوي

وفا.. الشرطة الإسرائيلية تقتحم مقر وكالة الأنباء الفلسطينية

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

دهون البطن مؤشر على خطر الإصابة بأمراض القلب

ثورة جديدة فى اللقاحات للقضاء على "أخطر الفيروسات"

أستاذ آثار: مؤتمر حماية التراث يحافظ على الهوية العربية

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

أمراض الكلى أشد فتكا بين المرضى من الرجال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎