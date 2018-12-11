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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:47 ص

ليبيا.. الأمم المتحدة تدعو الميليشيات إلى الانسحاب من حقل "الشرارة"

ليبيا.. الأمم المتحدة
وكالات
dostor.org/2431118

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء الاثنين الإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي من قبل العناصر المسلحة التي تدعي ارتباطها بحرس المنشآت النفطية المحليين لحقل الشرارة النفطي، داعية إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط للعناصر المسلحة من المنطقة.

وأكّدت البعثة الأممية، في بيان لها، أنّه في حال استمراره، سيؤدي إلى خسارة إنتاجية تبلغ 388 ألف برميل في اليوم، وتصل قيمتها إلى 32.5 مليون دولار.

و في السياق، اعتبر مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، في وقت سابق، أن إغلاق حقل الشرارة النفطي عمل إرهابي وليس له علاقة بالمطالبة بأي حقوق.

وقال صنع الله في تصريحات له، مساء الاثنين: إن "المجموعة المسلحة التي أوقفت الحقل عن العمل ليست من ضمن حراسه كما يدعون، بل ميليشيا موجودة هناك من أجل مضايقة العاملين وتحقيق أغراض خاصة".

وأكد رفضه "دفع أي مبلغ مالي مهما كان قليلًا للميليشيا التي أغلقت الحقل"، متعهدًا بأنها ستخرج منه رغمًا عنها.

وكان ما يسمى "حراك غضب فزان" في ليبيا، الذي رفع شعار "الخدمات مقابل استئناف النفط"، قد أوقف خطوط الإنتاج في حقل الشرارة أكبر الحقول النفطية في البلاد، بينما التزمت حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس الصمت حيال هذه التطورات.

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